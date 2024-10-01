Güneş Panelleri Doğal Afetlere Hazırlık İçin Önlemler Alıyor

Ekonomi

ABD'nin Teksas eyaletinde dolunun güneş enerjisi panellerine verdiği hasarı ve dünyanın bazı yerlerinde yaşanan doğal afetleri dikkate alan Türk güneş paneli sanayicileri, yatırımlarında hem teknolojik hem de ekonomik tedbirler alarak muhtemel zararların önüne geçiyor.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Teksas'ta güneş panellerinin bulunduğu bölgede dolu etkili olmuş ve çok sayıda panel zarar görmüştü. Depremden sele, doludan fırtınaya kadar farklı doğa olaylarının muhtemel etkilerinden korunmak isteyen güneş paneli sanayicileri, çalışmalarında pek çok dengeyi gözeterek yatırımlarını gerçekleştiriyor.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, yatırım yapılırken arazi çalışmalarının ve hasarı karşılayan sigortaların önemli olduğunu söyledi.

Güneş enerjisi panellerinin deprem, sel, fırtına, dolu gibi doğal afete yol açan etkenlerden korunmasının önem taşıdığını vurgulayan Erkan, "Bunlara karşı, montaj aşamasında arazinin yapısıyla ilgili özelliklere bakılıyor. Özellikle sele karşı, 'Orası bir su havzası mı?' bunu bilmek önemli. Çünkü kurumuş dere yatakları var. Böyle bir bölgeye uygulayıcı firma, suyun rahat akışını sağlayacak şekilde önlemlerini geliştiriyor." dedi.

Zemin etüdü önemli

Panellerin kurulacağı yerin deprem bölgesi olup olmadığına ya da zeminin türüne bakılması gerektiğini belirten Erkan, duruma göre daha fazla "çakma yöntemi" uygulandığını, zemin yumuşaksa panelin beton blokların üzerine yerleştirildiğini anlattı.

Erkan, proje aşamasında yapılan işlemlere değinerek, "Uygulama yapılmadan önceki zemin etüdüne göre önlemlerimizi alıyoruz. Zeminin durumu, sel olduğunda suyun nereye akacağı gibi detayları dikkate almak gerekiyor. Biz de ona göre santralin etrafında su tutulmaması için drenaj boruları döşenmesini önemsiyoruz." diye konuştu.

Hırsızlığa karşı kamera sistemi gibi güvenlik tedbirleri alındığını ifade eden Erkan, bu tür ihtiyaçlar için işletmenin bakım anlaşması yapması gerektiğini söyledi.

Erkan, güneş panelleri için belirli aralıklarla temizlik yapılması, sahanın, kabloların ve sehpaların kontrol edilmesi gerektiğini kaydetti.

"Tracker"lı sistem muhtemel hasarı önlüyor

Güneş panellerinde iki yöntem bulunduğunu bildiren Erkan, "sabit açılı" teknolojide panelin kıpırdamadan işlevini yerine getirdiğini, "tracker"lı sistemde ise çift eksen bulunduğunu belirtti.

Muhtemel yağış anında çok geniş arazideki panellerin üstünü örtmenin mümkün olmadığına işaret eden Erkan, "Tracker'lı sistemde panellere 90 dereceye kadar açı verilebiliyor. Bu sistemle, meteorolojiyi izliyorsanız ve firmalarla iyi bir bakım anlaşması yaptıysanız muhtemel yağışlarda ve doğa olaylarında daha az hasar almasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra panellerin bulunduğu yer çok yağış alıyorsa buna göre panel üretebilirsiniz. Mesela cam kalınlığı biraz daha olabilir, üstüne özel bir kaplama da yaptırabilirsiniz." dedi.

"Sigortanın iyi yapılması lazım"

Bu sistemlere kapsamlı, güvenilir ve iyi bir sigorta yapılmasının da son derece önemli olduğunu vurgulayan Erkan, "Teminatları yüksek, muafiyetleri olmayan bir sigorta bence en güzel sigortadır. Bir de seçtiğiniz ürünlerin kaliteli olması lazım. Bugün aynı santrali 500 bin dolarla da çok daha maliyeti düşük ürünlerle yapabilirsiniz. Maliyeti düşük ürünlerin, mutlaka ilerleyen zamanda size bazı etkileri olabilecektir. Bunları dikkate almak lazım." diye konuştu.

ABD'dekine benzer fırtına, dolu gibi olayların etkilerine dikkati çeken Erkan, şunları kaydetti:

"Burada yapılması gereken kapsamlı sigortadır. Şu anda ülkemizde de oldukça yaygın. Diyelim ki dolu yağdı, sisteminiz durdu, sigorta kapsamınız buna karşı da geçerli olabiliyor. Mesela 10 gün çalışmadınız, üretim yapmadınız, bunu güvenceye alan sigortalar var. Böyle kapsamlı sigorta yaptırırsanız, o zaman en düşük maliyetle ya da hiç maliyet olmadan, bu tür afetleri atlatabiliyorsunuz. O nedenle sigortanın iyi yapılması lazım."