Güneş Tutulması Elektrik Fiyatlarını Artıracak

Avrupa'da bugün akşam saatlerinde gerçekleşecek güneş tutulması sırasında elektrik fiyatlarının megavatsaat başına 460 avro seviyesine çıkması bekleniyor.

Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Birliği (ENTSO-E) verilerine göre, Avrupa elektrik piyasalarında fiyatların özellikle tutulmanın etkili olacağı 19.00-20.00 saatlerinde yükselmesi bekleniyor.

Güneş enerjisi üretiminin gün içinde azalmasıyla elektrik piyasalarında fiyatların yükselmesi beklenirken, aynı zamanda akşam saatlerinde elektrik talebinin de yüksek seyretmesinin beklenmesi fiyat hareketini destekliyor.

ENTSO-E ve Avrupa Elektrik Borsası (EPEX Spot) gün öncesi piyasa verilerine göre, 19.45-20.00 teslimat döneminde Almanya ve Fransa piyasalarında spot elektrik fiyatı megavatsaat başına 461,17 avro seviyesine ulaşıyor. Bir gün önce aynı teslimat dönemi için fiyatlar megavatsaat başına 200 avro seviyesinde bulunuyor.

ENTSO-E'ye göre, 12 Ağustos'taki güneş tutulmasının açık gökyüzü koşullarında Avrupa'nın PV elektrik üretiminde 9,7 gigavata kadar geçici düşüşe yol açması bekleniyor. Üretimdeki hızlı ancak öngörülebilir değişimin Orta Avrupa Yaz Saatiyle 19.15-21.30 arasında gerçekleşeceği, etkinin özellikle İspanya ve Almanya'da belirginleşeceği öngörülüyor.