Güney Afrika, 2022'de yüzde 2,1'lik büyüme öngörüyor - Son Dakika
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Güney Afrika, 2022'de yüzde 2,1'lik büyüme öngörüyor

23.02.2022 16:35
Güney Afrika, 2022'de yüzde 2,1'lik büyüme öngörüyor

Afrika'nın en güçlü ekonomilerinden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hükümet, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,1 büyümesini öngörüyor.

Afrika'nın en güçlü ekonomilerinden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hükümet, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,1 büyümesini öngörüyor.

Maliye Bakanı Enoch Godongwana, Ulusal Meclis'te görülen bütçe görüşmesi toplantısında, ülkenin reel Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) 2022'de ortalama yüzde 2,1 büyümesinin beklendiğini söyledi.

Godongwana, 2021 yılında ülkede yaşanan şiddet ve yağma olayları ile Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarının ekonomideki büyümeyi olumsuz etkilediğini belirterek, hükümetin sürdürülebilir bir büyüme yakalamak için kapsamlı stratejiler geliştirmekte olduğunu ifade etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021'in ikinci yarısındaki zayıf yatırım görünümü nedeniyle geçen ay Güney Afrika'nın 2022 büyüme tahminlerini yüzde 2,2'den yüzde 1,9'a çekmişti.

G-20 ve BRICS üyesi Güney Afrika, yaklaşık 330 milyar dolarlık GSYH'siyle Nijerya ve Mısır ile birlikte kıtanın en büyük üç ekonomisinden biri olma özelliğini taşıyor.

Güney Afrika aynı zamanda, Türkiye'nin kıtadaki en önemli ticari ortakları arasında.

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Togo Cumhuriyeti, Güney Afrika, Hükümet, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güney Afrika, 2022'de yüzde 2,1'lik büyüme öngörüyor - Son Dakika


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