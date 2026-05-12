Güney Afrika'da İşsizlik Oranı Yükseldi

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2026'nın ilk çeyreğinde işsizlik oranının yüzde 32,7'ye yükseldiği bildirildi.

Güney Afrika İstatistik Kurumunun (Stats SA) verilerine göre, yüksek işsizliğin kronik bir sorun haline geldiği yaklaşık 63 milyon nüfuslu Güney Afrika'da, 2026'nın ilk çeyreğinde işsiz sayısı yaklaşık 301 bin kişi artarak 8,1 milyona çıktı.

İşsizlik oranı 2026'nın ilk 3 ayında, 2025'in son çeyreğindeki yüzde 31,4'lük seviyeye kıyasla 1,3 puan artış göstererek yüzde 32,7'ye çıktı. Aynı dönemde, iş aramaktan vazgeçenlerin sayısı 178 bin artarak 3,9 milyona yükseldi.

Öte yandan 15-34 yaş aralığında çalışma çağındaki gençlerde işsizlik oranı yüzde 45,8'e yükselirken, 15-24 yaş aralığında ise bu oran yüzde 60,9 olarak kaydedildi.

Ülkede beyaz ırkçı apartheid rejiminin yıkılıp demokrasiye geçildiği 1994'te yüzde 20 seviyesinde olan işsizlik, 2021'in son çeyreğinde yüzde 35,3 ile rekor seviyeye ulaşmıştı. Son veriler, 2025'te yakalanan düşüş eğiliminin yerini yeniden artışa bıraktığını ortaya koydu.