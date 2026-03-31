Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore, Ekonomik Kriz İçin Cesur Adımlar Atacak

31.03.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Devlet Başkanı, savaşın ekonomik etkilerine karşı bakanlıklara acil kararlar alması çağrısında bulundu.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ekonomik etkileri ile mücadelede bakanlıkları "cesur adımlar atmaya" çağırdı ve gerekirse "acil durum ekonomi kararnamesi" çıkarılabileceğine işaret etti.

Yonhap'ın haberine göre, Kabine toplantısında konuşan Lee, Orta Doğu'daki gerilimin ekonomik etkilerine ve enerji kriziyle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı.

Lee, Orta Doğu'dan enerji tedarikine ihtiyaç duyan Güney Kore'nin daha detaylı araştırma ve acil durum tedbirlerine ihtiyacı olduğunu vurgulayarak bakanlıklara, "kriz önleyici cesur adımlar atmaları" çağrısı yaptı.

Üre çözeltisi, helyum, alüminyum gibi önemli ham maddelerin "savaş dönemi tedarikine eş düzeyde katı şekilde" idare edilmesi talimatı veren Lee, gerekirse anayasa kapsamında acil durum ekonomi kararnamesi çıkarılabileceğine işaret etti.

Güney Kore'de Anayasa'nın 76. maddesi uyarınca devlet başkanının, ciddi ekonomik kriz, doğal afet ya da iç karmaşa dönemlerinde acil durum ekonomi kararnamesini Ulusal Meclis'in onayını beklemeden çıkarma yetkisi var.

Öte yandan Planlama ve Bütçe Bakanlığının açıklamasına göre, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ekonomik etkilerine karşı 17,1 milyar dolarlık (26,2 trilyon Güney Kore wonu) ek bütçe tasarısı teklifi Kabine toplantısında onaylandı.

Teklif edilen ek bütçe ile artan petrol fiyatlarının oluşturduğu yükü hafifletmek, küçük işletmeler ve vatandaşları Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkilerinden korumak amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Güney Kore, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 12:27:05. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.