Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti - Son Dakika

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye ile Kore arasındaki uzak mesafenin ekonomik ilişkileri daha yukarılara taşımak açısından engel oluşturmayacağını, ikili ticareti geliştirmek için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

İki ülke arasındaki 8 milyar dolarlık ticaret hacmini yeterli görmediklerini belirten Baran, "Ülkeler arasındaki yıllara dayanan dostane ilişkiyi daha da ilerleterek ticaretimizi en az 15 milyar dolar seviyesine çıkarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Ankara'nın, savunma sanayi, medikal ürünler, sağlık ve termal turizm alanlarında öncü olduğuna dikkati çekerek, bu sektörlerde Güney Kore ile iş birliği yapılabileceğini kaydetti.

"Yatırım ve ticari alanlardaki diyaloglar daha da geliştirilmeli"

Büyükelçi Lee de iki ülke arasındaki ilişkilerde yıllardır hiçbir sorun yaşanmadığını, ülkeler arasında yatırım ve ticari alanlardaki diyalogların daha da geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Atalarımız senelerce beraber yaşamış ve savaşmış. Bu birlikteliği ekonomi alanında da kaydetmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette ayrıca, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da 30-31 Mart'ta Ankara Ticaret Odası öncülüğünde gerçekleştirilecek "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı"na ilişkin bilgi vererek, Büyükelçi Lee'yi etkinliğe davet etti.