Güney Koreli heyet, Isparta'da kiraz bahçelerini gezdi - Son Dakika
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Güney Koreli heyet, Isparta'da kiraz bahçelerini gezdi

13.05.2022 12:06
Güney Koreli heyet, Isparta'da kiraz bahçelerini gezdi

Kiraz ihracatı için Güney Kore'den gelen bir heyet, Isparta'daki bahçelerde ve paketleme, depolama tesislerinde incelemelerde bulundu.

Kiraz ihracatı için Güney Kore'den gelen bir heyet, Isparta'daki bahçelerde ve paketleme, depolama tesislerinde incelemelerde bulundu.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükyaman, yaptığı açıklamada, bölgenin ihracat potansiyelini artırmak için önemli çalışmalara imza attıklarını, ülkelerle heyet ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu çalışmalar kapsamında Güney Kore Gıda ve Köyişleri Bakanlığından bir heyetin Isparta'ya geldiğini ifade eden Küçükyaman, heyetin kiraz bahçelerini ve tesisleri gezdiğini bildirdi.

Geziye Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığını belirten Küçükyaman, şunları kaydetti:

"Güney Kore, ABD'den önemli ölçüde kiraz ithal ediyor. Isparta da önemli kiraz üreten şehirlerimizden biri. Bu potansiyeli değerlendirmek istedik. Güzel bir program oldu. Güney Kore'ye kiraz ihraç edebilmemiz için önemli bir adım atıldı. Güney Kore heyeti, Türkiye'de yetişen kirazın ABD'deki ürüne göre daha lezzetli ve kaliteli olduğunu belirtti. Ülkemizden kiraz almak istiyorlar. Biz de bir an önce ihracata başlamak istiyoruz."

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Isparta elması için coğrafi işaret başvurusu yapıldı Isparta elması için coğrafi işaret başvurusu yapıldı ABD'de ithalat fiyat endeksi nisanda değişim göstermedi ABD'de ithalat fiyat endeksi nisanda değişim göstermedi Kardelen'in ihracat başarısı Kardelen'in ihracat başarısı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Güney Kore, İhracat, Isparta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güney Koreli heyet, Isparta'da kiraz bahçelerini gezdi - Son Dakika


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