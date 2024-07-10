Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hububat ve Yağlı Tohumlar Sektörü İhracatını Artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hububat ve Yağlı Tohumlar Sektörü İhracatını Artırdı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hububat ve Yağlı Tohumlar Sektörü İhracatını Artırdı

Güneydoğu Anadolu bölgesinde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, yılın yarısında ihracatını yüzde 7,3 artırarak 1,6 milyar dolara çıkardı. Bölgenin toplam ihracatı içindeki payı yüzde 30'a yaklaşan sektör, makarna ve ayçiçek yağı ihracatında da önemli bir rol oynadı. Makarna ihracatı geçen yıla göre 67 bin ton artarak 490 bin tona ulaştı ve bölge, dünya makarna ihracatı içindeki payını yüzde 20'ye yaklaştırdı. Ayçiçek yağı ihracatının ise yarıdan fazlasını Güneydoğu Anadolu gerçekleştirdi.

10.07.2024 11:01
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Güneydoğu Anadolu bölgesinde ihracat liderliğini sürdüren hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, yılın yarısında ihracatını yüzde 7,3 artırarak 1,6 milyar dolara taşıdı.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde ihracat liderliğini sürdüren hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, yılın yarısında ihracatını yüzde 7,3 artırarak 1,6 milyar dolara taşıdı. Bisküvi, buğday unu, bitkisel yağlar, şekerli ve kakaolu ürünler ile makarna başta olmak üzere temel gıda ürünlerini kapsayan sektörün, Güneydoğu'nun toplam ihracatı içindeki payı yüzde 30'a yaklaştı. 6 aylık dönemde bölgeden gerçekleşen hububat ihracatı 2,1 milyon tona ulaştı. Bu verilere göre Türkiye'nin toplam makarna ihracatının yüzde 61,7'si, ayçiçek yağı ihracatının ise yüzde 56,4'ü Güneydoğu'dan bölgesinde yapıldı.

"Dünya makarna ihracatı içinde Güneydoğu'nun payı yüzde 20'ye yakın"

Türkiye'deki makarna üreticilerinin önemli bölümüne ev sahipliği yapan bölgenin toplam makarna ihracatı içindeki payının artmaya devam ettiğini belirten Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, "Gaziantep ve Mardin, dünya makarna üretiminde çok merkezi konumdalar. Bu yılın ilk yarısında bölgemizin makarna ihracatı, geçen yıla göre 67 bin ton daha artarak 490 bin tona ulaştı. Güneydoğu Anadolu yıl sonunda yaklaşık 1 milyon ton makarna ihracatına ulaşarak, miktar bazında İtalya'nın bir önceki yıl gerçekleştirdiği makarna ihracatının yarısını tek başına yapmış olacak. Bu sonuçlar, aynı zamanda bölgemizin tonaj olarak dünya makarna ihracatı içindeki payını yüzde 20'ye yaklaştırdığı anlamına geliyor. Değer bazında çok daha fazla pay alan İtalya, ağırlıklı olarak bizim kotalarla önümüzün kesildiği AB pazarı içinde ihracat yapıyor. Bölgemizin makarna ihracatında ise ağırlıklı olarak Afrika ve Amerika kıtaları öne çıkıyor" dedi.

"Türkiye'nin ayçiçek yağı ihracatının yarıdan fazlasını yaptık"

Küresel piyasalarda litresi 1 dolara kadar yükselen ham yağ fiyatlarının, gümrük maliyetleriyle birlikte ayçiçek yağ üreticilerini zorlayan seviyelere geldiğini belirten Kadooğlu, "Ayçiçek tohumu küresel fiyatlarında, gerek sıcak havanın üretimi olumsuz etkilemesinin gerekse artan talebin etkisiyle geçen ay dolar bazında yüzde 20 seviyesinde bir yükseliş oldu. Üretim maliyetlerindeki bu artış, henüz ne yurtiçinde ne de yurt dışında satış fiyatlarımıza yansıyabildi. Fakat tüketicinin ayçiçek yağına karşı aşırı bir ilgisi var var. Geçen yılın ilk yarısında bölgemizin 150 bin ton seviyesindeki ayçiçek ihracatı, bu yıl aynı dönemde 213 bin tona geldi. Türkiye'nin ayçiçek ihracatının yarıdan fazlasını Güneydoğu Anadolu gerçekleştirdi. Şu anda raf fiyatlarındaki ve kurdaki iyileşmelerin yolunu gözlüyoruz. Bu zorlu dönemin sonunda ayçiçek yağı ihracatçılarımızın önünün açık olduğuna inanıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hububat ve Yağlı Tohumlar Sektörü İhracatını Artırdı - Son Dakika

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