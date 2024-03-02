Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden şubat ayında 985,1 milyon dolarlık ihracatın yapıldığı bildirildi.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, bölge ihracatının artması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
Yeni yılda ihracatın olumlu ilerlediğini belirten Kileci, şöyle devam etti:
"Bölgenin şubat ayı ihracatı 985,1 milyon dolar, Gaziantep'in ihracatı ise 863,6 milyon dolar oldu. 6 Şubat depremlerinden 1 yıl sonra şubat ayı ihracat rakamlarını karmaşık duygular içerisinde açıklıyoruz. Tüm bölgemizde maddi manevi ağır hasarlara sebep olmuş tarihimizdeki en yıkıcı depremlerin ardından bölgemiz dayanışma azmiyle depremden henüz birkaç ay sonra yeniden ihracatta ve üretimde iddialı hedefler koymaya başlamıştı. Açıklanan bu rakamlar bölge ihracatçımızın çalışkanlığını gözler önüne seriyor."
Kileci, 183 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini, Irak, ABD ve Suriye'nin dış satımda ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şubat Ayında 985,1 Milyon Dolarlık İhracat Yaptı - Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Karpuzlu Belediye Başkan adayı Tuğrul Ozan ile birlikte Karpuzlu Pazarı'nı ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlar, alım güçlerinin düşmesi nedeniyle daha uygun fiyatlı olan balığı tercih ettiklerini belirtti. Çerçioğlu ise yatırımların devam edeceğini ve üreticilere desteklerinin artacağını söyledi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldan ilçesine modern itfaiye hizmet binası kazandırdı. Başkan Osman Zolan, itfaiye teşkilatının güçlü olması için çaba sarf ettiklerini belirtti.
Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen panelde, bölgesel ve küresel aktörlerin uyumlu ve çelişen çıkarlarının uzlaştırılması için etkili diplomasinin ve işbirliğinin gerekliliği vurgulandı. Panelde, Malezya, Bangladeş, Sri Lanka ve Vietnam'dan katılımcılar, bölgedeki güç dengeleri, ekonomik işbirliği, iklim değişikliği gibi konuları ele aldılar.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Ümraniye "Bizim bir İstanbul tasavvurumuz var. Merkezinde insanın, ailenin ve mahallenin olduğu bir İstanbul. Bizim bir İstanbul tasavvurumuz var. Kalite denince akla İstanbul gelecek. Taksisiyle, taksicisiyle, berberiyle, ayakkabıcısıyla, aşçısıyla, kaliteli bir İstanbul. İstanbul taksicisi, İstanbul müezzini, İstanbul ezanı, İstanbul sokağı, İstanbul caddesi, İstanbul binası, İstanbul mahallesi, İstanbul esnafı. Böyle bir tasavvuru gerçekleştirmek için de doğru işleri dosdoğru yapmamız gerekiyor. Yanlış işleri, doğru yapmak değil. Doğru işleri, dosdoğru yapmak lazım" dedi.
Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, teknoloji geliştirme ve yaratımının tüm ülkelere açık olması gerektiğini belirterek, 'Big Tech' olarak da bilinen büyük teknoloji şirketlerinin teknoloji odaklı küresel refahın geleceği için yapısal bir tehdit olma riski taşıdığını söyledi. Doğan, ayrıca teknolojide Çin ve ABD arasında bir bloğun oluştuğunu da vurguladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'deki gelişme ve büyümeyi ülkelerin gördüğünü, son 9 ayda 100'e yakın bakan ve meslektaşıyla görüştüğünü belirtti. Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibinin ülke için gece-gündüz çalıştığını vurgulayarak, ekonomideki iyileşmeleri ve seçimlerdeki başarıları anlattı.
Elazığ'da altın fiyatlarındaki artış, imitasyon ürünlere olan ilgiyi daha da artırdı. Gerçeğinden ayırt etmenin neredeyse imkansız olduğu ürünlere vatandaşlar rağbet gösteriyor. İmitasyon altın kaplama satıcıları, yaşanan yoğunluktan dolayı memnun olurken, vatandaşlar uygun fiyata en güzel takıları takmanın keyfini çıkarıyor.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle yaklaşık 19 kilometrelik bir tır kuyruğu oluştu. Yüzlerce tır sürücüsü, Avrupa'ya geçiş için araçlarında beklemek zorunda kaldı. Tır şoförleri, Bulgaristan gümrüğünün yavaş çalışması ve tır parkının yetersiz olması nedeniyle uzun süreler uykusuz beklemek zorunda olduklarını belirtti.
Gaziantep, Şubat ayı ihracat rakamlarına göre 863 milyon 583 bin dolar ihracat gerçekleştirerek 2 ayda 1,6 milyar dolar ihracatı aştı. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,1 artışla bu başarıyı elde ettiklerini belirtti. Yıldırım, sürdürülebilir bir ihracat başarısı için destek taleplerini de dile getirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de iş insanları ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, Mardin'in sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışacaklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?