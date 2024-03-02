Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şubat Ayında 985,1 Milyon Dolarlık İhracat Yaptı

Saadet Partisi İstanbul Adayı Birol Aydın: "Bizim Bir İstanbul Tasavvurumuz Var, Kalite Denince Akla İstanbul Gelecek"

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Ümraniye "Bizim bir İstanbul tasavvurumuz var. Merkezinde insanın, ailenin ve mahallenin olduğu bir İstanbul. Bizim bir İstanbul tasavvurumuz var. Kalite denince akla İstanbul gelecek. Taksisiyle, taksicisiyle, berberiyle, ayakkabıcısıyla, aşçısıyla, kaliteli bir İstanbul. İstanbul taksicisi, İstanbul müezzini, İstanbul ezanı, İstanbul sokağı, İstanbul caddesi, İstanbul binası, İstanbul mahallesi, İstanbul esnafı. Böyle bir tasavvuru gerçekleştirmek için de doğru işleri dosdoğru yapmamız gerekiyor. Yanlış işleri, doğru yapmak değil. Doğru işleri, dosdoğru yapmak lazım" dedi.