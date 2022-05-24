Güneydoğu Avrupa bölgesi tükettiği petrol ve gazı üretme kabiliyetine sahip - Son Dakika
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Güneydoğu Avrupa bölgesi tükettiği petrol ve gazı üretme kabiliyetine sahip

24.05.2022 18:11
Güneydoğu Avrupa bölgesi tükettiği petrol ve gazı üretme kabiliyetine sahip

Güneydoğu Avrupa Enerji Enstitüsü (IENE) Başkanı Costis Stambolis, Türkiye'nin de içinde yer aldığı Güneydoğu Avrupa bölgesinin tükettiği petrol ve doğal gazın büyük bir kısmını üretme kabiliyetine sahip olduğu belirtti.

Güneydoğu Avrupa Enerji Enstitüsü (IENE) Başkanı Costis Stambolis, Türkiye'nin de içinde yer aldığı Güneydoğu Avrupa bölgesinin tükettiği petrol ve doğal gazın büyük bir kısmını üretme kabiliyetine sahip olduğu belirtti.

Stambolis, IENE tarafından hazırlanan "Güneydoğu Avrupa Enerji Görünümü 2021-2022" raporunun Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Genel Müdürlüğünde düzenlenen tanıtım toplantısında, Güneydoğu Avrupa bölgesinin son yıllarda birçok değişikliklere sahne olduğunu ve Avrupa bölgesinin enerji sektörünün şekillenmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Birçok ülkede yenilenebilir enerji kaynaklarının payında ciddi artış yaşandığını ifade eden Stambolis, buna rağmen hidrokarbon kaynakların toplam bölgesel enerji tüketimindeki yerini koruduğunu kaydetti.

Stambolis, hidrokarbon ithalatına olan yüksek bağımlılığın bölgedeki birçok ülkeyi arama çabalarına yönlendirdiğini ve bu durumun arama çalışmalarının artmasına ve yeni keşiflere yol açtığına dikkati çekerek, "Petrole olan bağımlılığı azaltmanın yolu yerli üretimi artırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin petrol ve doğal gazda umut verici bulgulara sahip çeşitli havzalarının bulunduğunu, özellikle Karadeniz'de keşfedilmeyi bekleyen kaynakların yer aldığını belirten Stambolis, "Bölge, tükettiği petrol ve doğal gazın büyük bir kısmını üretme kabiliyetine sahip. Son birkaç aydır daha net göründüğü üzere, enerji arzı açışından petrol ve doğal gazda yerli üretim daha da önem kazandı." diye konuştu.

Stambolis, demografik ve ekonomik büyüme nedeniyle Türkiye enerji talebinde güçlü bir büyüme beklendiğine değinerek, yenilenebilir enerjinin payının daha çok artacağını, ulaşım sektörünün önemli bir kısmını karşılayan petrolün güçlü kalacağını, doğal gazın ise 2030'dan sonra daha stabilize hale geleceğini ifade etti.

EPİAŞ'ın da katkı sağladığı rapor, Güneydoğu Avrupa bölgesindeki Türkiye de dahil 15 ülkenin enerji sektörü görünümüne ilişkin bilgi ve tahminleri içeriyor.

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Kaynak: AA

Güneydoğu, Türkiye, Enerji, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu Avrupa bölgesi tükettiği petrol ve gazı üretme kabiliyetine sahip - Son Dakika


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