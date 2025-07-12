Güneydoğu'dan Kuru Meyve İhracatında Rekor Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Güneydoğu'dan Kuru Meyve İhracatında Rekor Artış

12.07.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneydoğu Anadolu, 2025'in ilk yarısında 174 milyon 530 bin dolar kuru meyve ihracatı gerçekleştirdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk yarısında 174 milyon 530 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Güneydoğulu kuru meyve ve mamulleri ihracatçıları 2025'in ilk 6 ayında 88 ülke ve serbest bölgeye 24 bin 24 ton ürün gönderdi.

İhracatçılar bu satış karşılığında 174 milyon 530 bin dolar gelir elde etti. Sektör 2024'ün ilk yarısında yaptığı 150 milyon 999 bin dolarlık ihracatını, bu yılın aynı döneminde değerde yüzde 15,6, miktarda ise yüzde 9,2 artırdı.

En fazla geliri 79 milyon 623 bin dolarla Antep fıstığından elde eden sektör, kuru kayısıdan 59 milyon 511 bin dolar, kuru incirden de 10 milyon 670 bin dolar kazanç sağladı.

Bu dönemde kuru meyve ihracatının en çok arttığı ülke grubu Avrupa Birliği oldu.

Pazar payı yüzde 55,3'e çıkan Avrupa Birliği'ne geçen yılın ilk yarısında yapılan 70 milyon 166 bin dolarlık ihracat, yüzde 37,6 artarak 96 milyon 577 bin dolara yükseldi.

İtalya'ya ihracat yüzde 96,6 arttı

2024'ün 6 aylık döneminde İtalya'ya yapılan 18 milyon 728 bin dolarlık ihracat, yüzde 96,6 artarak 36 milyon 824 bin dolara çıktı. Bu ülkeyi 31 milyon 799 bin dolarla Almanya, 21 milyon 733 bin dolarla ABD takip etti.

Talep her geçen gün artıyor

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, AA muhabirine, son dönemde Avrupa'dan gelen talebin arttığını söyledi.

Türk ürünlerinin dünyada rağbet görmeye devam ettiğini belirten Çıkmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Çeşitliliğin fazla olması ve lezzetinden dolayı Anadolu'da yetişen ürünlere yönelik talep her geçen gün artıyor. Son iki yılda İtalya'ya ihracatımızda ciddi artış oldu, bu sene de rakamların geldiği seviye yine bunu gösteriyor. Avrupa ülkeleri yine bizi tercih ediyor. Ürünlerimizin uluslararası pazarda hak ettiği değeri bulması bizleri sevindiriyor. Her geçen yıl istatistiklerimiz yukarı doğru eviriliyor, sene sonuna kadar bunun daha da yükseleceği kanaatindeyim."

Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu, Avrupa Birliği, gaziantep, İhracat, Ekonomi, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu'dan Kuru Meyve İhracatında Rekor Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Silah bırakan PKK’lı gruptan açıklama: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz Silah bırakan PKK'lı gruptan açıklama: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz
İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı
Sürecin mimarı Bahçeli’den PKK’nın silah bırakmasına ilk yorum Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın silah bırakmasına ilk yorum
Asensio Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor Asensio Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe Abdou Aziz Fall’ın transferini açıkladı Fenerbahçe Abdou Aziz Fall'ın transferini açıkladı
Fenerbahçe’de anlaşmalar üst üste Kanarya, Gent ile el sıkıştı Fenerbahçe'de anlaşmalar üst üste! Kanarya, Gent ile el sıkıştı
Şahan Gökbakar’ın kaçak iskelesi yıkıldı Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül’ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil!
Fenerbahçe’yi değil Beşiktaş’ı seçti Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor Fenerbahçe'yi değil Beşiktaş'ı seçti! Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor

11:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 85 milyona bayrak çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 85 milyona bayrak çağrısı
10:50
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
08:15
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
14:23
İki yıldız arasında duygusal veda Modric Arda’ya bakın ne verdi
İki yıldız arasında duygusal veda! Modric Arda'ya bakın ne verdi
14:07
Bodrum FK’dan ayrılan Bardhi Süper Lig’de kaldı
Bodrum FK'dan ayrılan Bardhi Süper Lig'de kaldı
14:07
Ölen adamın vasiyeti şaşırttı Cenazesinde helikopterden para yağdırıldı
Ölen adamın vasiyeti şaşırttı! Cenazesinde helikopterden para yağdırıldı
14:06
PKK’nın yaktığı silahların son hali İşte törenden kare kare tüm detaylar
PKK'nın yaktığı silahların son hali! İşte törenden kare kare tüm detaylar
14:00
Barcelona ve Bayern Münih’ten milli yıldızımıza kanca
Barcelona ve Bayern Münih'ten milli yıldızımıza kanca
13:46
LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı
LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı
13:39
Hande Erçel’den annelik itirafı: Korkuyorum ama istiyorum
Hande Erçel'den annelik itirafı: Korkuyorum ama istiyorum
13:11
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
13:01
Fenerbahçe’yi değil Beşiktaş’ı seçti Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor
Fenerbahçe'yi değil Beşiktaş'ı seçti! Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor
12:57
Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül’ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil
Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2025 11:52:13. #7.11#
SON DAKİKA: Güneydoğu'dan Kuru Meyve İhracatında Rekor Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.