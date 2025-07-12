Güneydoğu'dan Kuru Meyve İhracatında Rekor Artış

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk yarısında 174 milyon 530 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Güneydoğulu kuru meyve ve mamulleri ihracatçıları 2025'in ilk 6 ayında 88 ülke ve serbest bölgeye 24 bin 24 ton ürün gönderdi.

İhracatçılar bu satış karşılığında 174 milyon 530 bin dolar gelir elde etti. Sektör 2024'ün ilk yarısında yaptığı 150 milyon 999 bin dolarlık ihracatını, bu yılın aynı döneminde değerde yüzde 15,6, miktarda ise yüzde 9,2 artırdı.

En fazla geliri 79 milyon 623 bin dolarla Antep fıstığından elde eden sektör, kuru kayısıdan 59 milyon 511 bin dolar, kuru incirden de 10 milyon 670 bin dolar kazanç sağladı.

Bu dönemde kuru meyve ihracatının en çok arttığı ülke grubu Avrupa Birliği oldu.

Pazar payı yüzde 55,3'e çıkan Avrupa Birliği'ne geçen yılın ilk yarısında yapılan 70 milyon 166 bin dolarlık ihracat, yüzde 37,6 artarak 96 milyon 577 bin dolara yükseldi.

İtalya'ya ihracat yüzde 96,6 arttı

2024'ün 6 aylık döneminde İtalya'ya yapılan 18 milyon 728 bin dolarlık ihracat, yüzde 96,6 artarak 36 milyon 824 bin dolara çıktı. Bu ülkeyi 31 milyon 799 bin dolarla Almanya, 21 milyon 733 bin dolarla ABD takip etti.

Talep her geçen gün artıyor

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, AA muhabirine, son dönemde Avrupa'dan gelen talebin arttığını söyledi.

Türk ürünlerinin dünyada rağbet görmeye devam ettiğini belirten Çıkmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Çeşitliliğin fazla olması ve lezzetinden dolayı Anadolu'da yetişen ürünlere yönelik talep her geçen gün artıyor. Son iki yılda İtalya'ya ihracatımızda ciddi artış oldu, bu sene de rakamların geldiği seviye yine bunu gösteriyor. Avrupa ülkeleri yine bizi tercih ediyor. Ürünlerimizin uluslararası pazarda hak ettiği değeri bulması bizleri sevindiriyor. Her geçen yıl istatistiklerimiz yukarı doğru eviriliyor, sene sonuna kadar bunun daha da yükseleceği kanaatindeyim."