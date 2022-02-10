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Güneydoğu'dan ocakta 21,6 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı yapıldı - Son Dakika

Güneydoğu'dan ocakta 21,6 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı yapıldı

10.02.2022 11:04
Güneydoğu'dan ocakta 21,6 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı yapıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kuru meyve ve mamulleri ihracatçıları, yılın ilk ayında 62 ülkeye 21 milyon 609 bin dolarlık dış satım yaptı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kuru meyve ve mamulleri ihracatçıları, yılın ilk ayında 62 ülkeye 21 milyon 609 bin dolarlık dış satım yaptı.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, yazılı açıklamasında, geçen ay verimli bir ihracat süreci yaşadıklarını belirtti.

Çıkmaz, "Bölgemizden 62 ülkeye 21 milyon 609 bin dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 dış satım arttı. Ülke grupları bazında en fazla ihracat 10 milyon 841 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerine, 2 milyon 456 bin dolarla Orta Doğu'ya, 2 milyon 453 bin dolarla ABD'ye yapıldı." ifadelerini kullandı.

Bölgenin en çok ihracat yaptığı ülkenin ise Almanya olduğunu kaydeden Çıkmaz, "Bölgemizden en fazla ihraç edilen ürünler arasında ilk sırayı 8 milyon 713 bin dolarla kuru kayısı alırken ikinci sırada 8 milyon 226 bin dolarla Antep fıstığı, üçüncü sırada ise 1 milyon 652 bin dolarla kuru incir ihracatı yer almıştır." bilgisini verdi.

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu, Togo Cumhuriyeti, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu'dan ocakta 21,6 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Güneydoğu'dan ocakta 21,6 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı yapıldı - Son Dakika
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