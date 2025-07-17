Güneydoğu Halı İhracatı 873 Milyon Dolar Gelir Elde Etti

Güneydoğulu halıcılar, yılın ilk yarısında ihraç ettikleri 165 milyon 121 bin metrekare halıdan 873 milyon 321 bin dolar gelir sağladı.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Güneydoğu'daki halı üreticileri ocak-haziran döneminde 144 ülke ve serbest bölgeye toplam 165 milyon 121 bin metrekare halı ihraç etti.

Bu dış satım karşılığında 873 milyon 321 bin dolar gelir sağlayan halıcılar, en fazla geliri 740 milyon 395 bin dolarla makine halılarından elde etti.

Tufte halılar 119 milyon 509 bin dolarla ikinci, el halıları 12 milyon 374 bin dolarla üçüncü, kilimler ise 1 milyon 44 bin dolarla dördüncü sırada yer aldı.

Makine halıları ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5, kilim ise yüzde 29,7 artış gösterdi.

En fazla ihracat Orta Doğu'ya yapıldı

Yılın ilk yarısında en fazla dış satım 273 milyon 260 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirildi. Amerika ülkelerine 267 milyon 593 bin dolar, Avrupa Birliği ülkelerine ise 103 milyon 256 bin dolarlık ihracat yapıldı.

En fazla halı ihracatı yapılan ülke 249 milyon 413 bin dolarla ABD oldu. Suudi Arabistan'a 114 milyon 50 bin dolar, Irak'a ise 75 milyon 670 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Bu dönemde ihracatın en fazla artırıldığı ülke yüzde 36,9 yükselişle Irak olurken, 59 milyon 678 bin dolarlık ihracat yapılan İngiltere'de ise yüzde 19,1 artış görüldü.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, AA muhabirine, çeşitli nedenlerle bazı ülke gruplarına yönelik ihracatta düşüş yaşandığını, bu açığın ise uzak ülkelere düzenlenen ticaret heyetleri sayesinde kapatıldığını belirtti.

Kaplan, "Orta Doğu'daki siyasi hareketlilik ve dünya genelindeki ekonomik krize rağmen geçen yılın ilk yarısındaki ihracat rakamlarımıza yine ulaştık. Hedefimiz bunu aşarak daha yukarılara taşımaktı ancak yüzde 6,1'lik bir farkla gerisinde kaldık. Yıl sonuna kadar bu açığı uzak ülkelere düzenlediğimiz heyetlerle kapatmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Hedef yıl sonunda 2 milyar doları aşmak

Abidin Kaplan, ihracatın artması için bazı ülkelerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Afrika pazarında önemli görüşmeler yapmıştık. Bu yıl ihracatımıza yüzde 12,6 oranında artış olarak yansıdı. Diğer uzak ülkelerle ilgili yansımaları da yıl sonuna kadar bekliyoruz. Güneydoğu halısı hem kalitesi hem de marka değeriyle dünyanın her yerinde ilgi görüyor. İnşallah yıl sonunda bölge olarak ihracat hedefimiz olan 2 milyar doları aşacağız."