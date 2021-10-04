Türkiye'de dün günlük bazda 750 bin 609 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 750 bin 923 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 372 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 643 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 750 bin 609 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 750 bin 923 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,3 ile rüzgar santralleri ve yüzde 16,1 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 632 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 291 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.