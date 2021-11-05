Türkiye'de dün günlük bazda 883 bin 43 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 878 bin 469 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 19 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 918 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 883 bin 43 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 878 bin 469 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 360 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 871 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.