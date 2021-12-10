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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

10.12.2021 10:18
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 943 bin 611 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 942 bin 832 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 943 bin 611 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 942 bin 832 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 452 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 469 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 943 bin 611 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 942 bin 832 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 198 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 667 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi


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