Türkiye'de dün günlük bazda 772 bin 540 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 757 bin 589 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 599 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 795 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 772 bin 540 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 757 bin 589 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,6 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 560 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 32 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.