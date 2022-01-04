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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

04.01.2022 10:04
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 911 bin 482 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 911 bin 482 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 724 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 491 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 911 bin 482 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 338 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 338 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi


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