Türkiye'de dün günlük bazda 946 bin 453 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 939 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 604 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 153 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 946 bin 453 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 939 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,6 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 604 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 894 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.