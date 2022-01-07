Türkiye'de dün günlük bazda 943 bin 962 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 942 bin 677 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 34 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 586 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 943 bin 962 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 942 bin 677 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,7 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 239 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 498 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.