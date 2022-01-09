Türkiye'de dün günlük bazda 894 bin 457 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 893 bin 936 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 791 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 223 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 894 bin 457 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 893 bin 936 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 17 bin 117 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 870 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.