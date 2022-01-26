Türkiye'de dün günlük bazda 889 bin 476 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 839 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 875 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 440 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 889 bin 476 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 839 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,6 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 674 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 126 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.