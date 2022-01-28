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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

28.01.2022 10:17
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 905 bin 417 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 905 bin 885 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 905 bin 417 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 905 bin 885 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 124 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 343 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 905 bin 417 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 905 bin 885 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 19,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 553 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 416 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi


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