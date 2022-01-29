Türkiye'de dün günlük bazda 921 bin 167 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 923 bin 168 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 16 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 424 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 921 bin 167 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 923 bin 168 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 20,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 548 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 652 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.