Türkiye'de dün günlük bazda 801 bin 244 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 811 bin 347 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 372 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 954 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 801 bin 244 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 811 bin 347 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,5 ile doğal gaz ve yüzde 15,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 15 bin 748 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 940 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.