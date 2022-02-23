Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

23.02.2022 10:16
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 909 bin 641 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 15 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 909 bin 641 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 15 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 820 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 751 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 909 bin 641 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 15 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 946 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 327 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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