Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Türkiye'de dün günlük bazda 933 bin 82 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 933 bin 520 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 453 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 577 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 933 bin 82 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 933 bin 520??????? megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,2 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 383 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 821 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.