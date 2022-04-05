Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
Üye Girişi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

05.04.2022 10:10
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 831 bin 72 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 830 bin 520 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 831 bin 72 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 830 bin 520 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 184 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 150 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 831 bin 72 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 830 bin 520 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,4 ile linyit santralleri ve yüzde 15 ile akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 360 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 808 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

YORUMLAR
500
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Buça'da yaşanan faciadan yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor! Çocuk hastanesinde işkence odası buldular!
10:09 Ukrayna'da çocuklar isimlerini, yaşlarını ve telefon numaralarını sırtlarında taşıyor: Ölürlerse bulunmak için
10:07 Oğulcan Engin'den annesi Seda Sayan'a veto! Çağlar Ökten ile nikahına katılmayacak
10:04 Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'na ağır sözler: İstanbul'a ihanet ediyorsun, Allah sana akıl versin!
09:51 Vahşetin fotoğrafını Ukraynalı vekil paylaştı! Cinsel istismara uğradı, öldürüldü, cansız bedenine ateşle 'Gamalı haç' kazındı
09:48 Japonya Dışişleri Bakanı, Polonya dönüşü Ukraynalı 20 mülteciyi ülkesine götürdü
09:46 Öğrencileri ikna ederek terör örgütü PKK'ya çok sayıda eleman kazandırdığı belirlenen öğretmen tutuklandı
09:41 Cinsiyet değiştiren Doruk Doğrusöz, eski sevgilisi Sevda Demirel hakkında atılan başlığa tepki gösterdi!
09:30 İki simitçi arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu
09:29 Yeni torba yasa geliyor! Genelkurmay'ın bazı yetkileri Milli Savunma Bakanlığı'na devredilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 10:17:33. #1.13#
SON DAKİKA: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement