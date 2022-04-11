Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Türkiye'de dün günlük bazda 742 bin 472 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 741 bin 416 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 585 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 486 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 742 bin 472 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 741 bin 416 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,9 ile rüzgar santralleri ve yüzde 16,6 ile akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 968 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 912 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.