Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Türkiye'de dün günlük bazda 813 bin 262 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 817 bin 387 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 470 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 94 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 813 bin 262 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 817 bin 387 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,2 ile akarsu hidroelektrik ve yüzde 16 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 548 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 673 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.