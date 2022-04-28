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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

28.04.2022 10:15
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 889 bin 847 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 892 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 889 bin 847 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 892 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 930 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 665 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 889 bin 847 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 892 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,4 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 14,7 ile akarsu hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 14 bin 940 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 985 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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