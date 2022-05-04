Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

04.05.2022 13:53
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 574 bin 557 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 574 bin 989 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 574 bin 557 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 574 bin 989 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 13.30'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 28 bin 359 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 18 bin 990megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 574 bin 557 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 574 bin 989 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,7 ile akarsu santralleri ve yüzde 13,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 867 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 300 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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