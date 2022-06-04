Türkiye'de dün günlük bazda 911 bin 974 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 920 bin 597 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 48 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 420 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 911 bin 974 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 920 bin 597 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 17,1 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 921 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 544 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.