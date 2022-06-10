Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

10.06.2022 10:21
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 897 bin 899 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 904 bin 707 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 897 bin 899 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 904 bin 707 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 305 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 646 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 897 bin 899 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 904 bin 707 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,3 ile ithal kömür ve yüzde 16,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 525 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 333 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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