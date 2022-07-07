Türkiye'de dün günlük bazda 973 bin 143 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 982 bin 811 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 859 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 247 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 973 bin 143 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 982 bin 811 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,8 ile ithal kömür santralleri ve 16,4 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan dün 5 bin 759 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 148 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.