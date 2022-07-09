Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

09.07.2022 10:40
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 795 bin 970 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 804 bin 928 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 795 bin 970 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 804 bin 928 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 810 megavatsaatle 01.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 108 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 795 bin 970 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 804 bin 928 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve 15,3 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 341 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 298 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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