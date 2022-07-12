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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

12.07.2022 10:02
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 691 bin 363 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 699 bin 758 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 691 bin 363 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 699 bin 758 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 432 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 22 bin 999 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 691 bin 363 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 699 bin 758 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16 ile ithal kömür santralleri ve 15,4 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 919 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 314 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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