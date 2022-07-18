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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

18.07.2022 10:36
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 832 bin 408 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 841 bin 480 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 832 bin 408 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 841 bin 480 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 173 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 448 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 832 bin 408 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 841 bin 480 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,3 ile rüzgar santralleri ve 18,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 894 megavatsaat elektrik ihracatı, 20 bin 966 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

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