Türkiye'de dün günlük bazda 793 bin 432 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 817 bin 454 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 127 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 798 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 793 bin 432 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 817 bin 454 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,1 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23 ile ithal kömür ve yüzde 14,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 429 megavatsaat elektrik ihracatı, 30 bin 452 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.