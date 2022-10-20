Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

20.10.2022 10:10
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 821 bin 220 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 839 bin 9 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 821 bin 220 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 839 bin 9 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 671 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 583 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 821 bin 220 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 839 bin 9 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,4 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24 ile doğal gaz ve yüzde 15,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 564 megavatsaat elektrik ihracatı, 27 bin 354 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Kaynak: AA
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

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