Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|21,08
|20,10
|4,88
|İndeks Bilgisayar
|6,59
|6,35
|3,78
|Net Holding
|4,98
|4,82
|3,32
|Koza Altın
|97,10
|94,35
|2,91
|Brisa
|21,42
|20,82
|2,88
|Çimsa
|27,82
|27,08
|2,73
|Otokar
|307,20
|300,10
|2,37
|Kartonsan
|46,60
|45,54
|2,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,38
|36,54
|2,30
|Bim Mağazalar
|64,30
|63,00
|2,06
|Coca Cola İçecek
|83,10
|81,55
|1,90
|Anadolu Efes
|20,94
|20,58
|1,75
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,20
|1,18
|1,69
|Koç Holding
|22,36
|22,02
|1,54
|Esenboğa Elektrik
|32,28
|31,80
|1,51
|Arçelik
|32,98
|32,50
|1,48
|Garanti Bankası
|8,97
|8,84
|1,47
|Eczacıbaşı İlaç
|5,81
|5,73
|1,40
|Ford Otosan
|162,10
|159,90
|1,38
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,37
|2,34
|1,28
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi