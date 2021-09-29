Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa 21,08 20,10 4,88 İndeks Bilgisayar 6,59 6,35 3,78 Net Holding 4,98 4,82 3,32 Koza Altın 97,10 94,35 2,91 Brisa 21,42 20,82 2,88 Çimsa 27,82 27,08 2,73 Otokar 307,20 300,10 2,37 Kartonsan 46,60 45,54 2,33 Eczacıbaşı Yatırım 37,38 36,54 2,30 Bim Mağazalar 64,30 63,00 2,06 Coca Cola İçecek 83,10 81,55 1,90 Anadolu Efes 20,94 20,58 1,75 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,20 1,18 1,69 Koç Holding 22,36 22,02 1,54 Esenboğa Elektrik 32,28 31,80 1,51 Arçelik 32,98 32,50 1,48 Garanti Bankası 8,97 8,84 1,47 Eczacıbaşı İlaç 5,81 5,73 1,40 Ford Otosan 162,10 159,90 1,38 Yapı ve Kredi Bankası 2,37 2,34 1,28 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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