Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|8,85
|8,21
|7,80
|Bera Holding
|11,47
|10,66
|7,60
|Brisa
|26,32
|24,60
|6,99
|Alarko GMYO
|26,40
|24,76
|6,62
|Kardemir (D)
|8,32
|7,84
|6,12
|Karsan Otomotiv
|4,06
|3,84
|5,73
|Enerjisa Enerji
|12,63
|12,15
|3,95
|Ege Endüstri
|1.538,60
|1.480,40
|3,93
|Doğan Holding
|3,05
|2,94
|3,74
|Hektaş
|9,31
|9,01
|3,33
|Deva Holding
|25,50
|24,72
|3,16
|Aygaz
|21,26
|20,62
|3,10
|Çemtaş
|15,83
|15,36
|3,06
|İskenderun Demir Çelik
|17,22
|16,72
|2,99
|İndeks Bilgisayar
|6,89
|6,69
|2,99
|Çimsa
|29,76
|28,92
|2,90
|Türkiye Sigorta
|5,06
|4,93
|2,64
|Torunlar GMYO
|3,99
|3,89
|2,57
|Netaş Telekomünikasyon
|17,40
|16,97
|2,53
|Ereğli Demir Çelik
|21,54
|21,02
|2,47
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi