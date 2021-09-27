Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekomünikasyon
|16,45
|15,74
|4,51
|Pegasus
|74,80
|71,75
|4,25
|Fenerbahçe Futbol
|33,10
|32,04
|3,31
|SASA Polyester
|27,14
|26,36
|2,96
|Net Holding
|4,74
|4,61
|2,82
|Ege Gübre
|174,90
|170,40
|2,64
|Doğuş Otomotiv
|34,96
|34,08
|2,58
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,98
|25,36
|2,44
|Petkim
|6,40
|6,26
|2,24
|Arçelik
|32,56
|31,86
|2,20
|Vestel
|29,02
|28,42
|2,11
|Ford Otosan
|163,00
|159,80
|2,00
|Kardemir (D)
|6,37
|6,25
|1,92
|Türkiye Sigorta
|4,86
|4,77
|1,89
|Logo Yazılım
|42,26
|41,50
|1,83
|Erbosan
|98,60
|96,90
|1,75
|İş Finansal Kiralama
|2,92
|2,87
|1,74
|Sabancı Holding
|9,57
|9,41
|1,70
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,20
|1,18
|1,69
|Anadolu Efes
|20,42
|20,08
|1,69
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi