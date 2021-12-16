Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Grubu Holding
|42,64
|46,82
|-8,93
|Ege Endüstri
|2.076,10
|2.140,00
|-2,99
|MLP Sağlık
|36,86
|37,74
|-2,33
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,30
|20,54
|-1,17
|Alarko Holding
|11,65
|11,75
|-0,85
|Çimsa
|37,76
|38,00
|-0,63
|Türkiye Sigorta
|5,79
|5,82
|-0,52
|Deva Holding
|32,54
|32,70
|-0,49
|ARD Bilişim Teknolojileri
|8,15
|8,19
|-0,49
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,47
|6,50
|-0,46
|Vestel
|29,56
|29,68
|-0,40
|Koç Holding
|35,76
|35,90
|-0,39
|Petkim
|10,33
|10,37
|-0,39
|Pegasus
|104,00
|104,40
|-0,38
|Kardemir (D)
|11,57
|11,61
|-0,34
|Ereğli Demir Çelik
|30,88
|30,96
|-0,26
|Gübre Fabrikaları
|92,25
|92,40
|-0,16
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,32
|7,33
|-0,14
|Tüpraş
|193,50
|193,60
|-0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi