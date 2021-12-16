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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

16.12.2021 13:48
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Anadolu Grubu...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Anadolu Grubu Holding42,6446,82-8,93
Ege Endüstri2.076,102.140,00-2,99
MLP Sağlık36,8637,74-2,33
Tümosan Motor ve Traktör20,3020,54-1,17
Alarko Holding11,6511,75-0,85
Çimsa37,7638,00-0,63
Türkiye Sigorta5,795,82-0,52
Deva Holding32,5432,70-0,49
ARD Bilişim Teknolojileri8,158,19-0,49
Biotrend Çevre ve Enerji6,476,50-0,46
Vestel29,5629,68-0,40
Koç Holding35,7635,90-0,39
Petkim10,3310,37-0,39
Pegasus104,00104,40-0,38
Kardemir (D)11,5711,61-0,34
Ereğli Demir Çelik30,8830,96-0,26
Gübre Fabrikaları92,2592,40-0,16
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,327,33-0,14
Tüpraş193,50193,60-0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Borsa İstanbul, Gözde Girişim, BRİSA, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


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