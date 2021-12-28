Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk İlaç Serum
|12,77
|13,42
|-4,84
|İş Bankası (C)
|7,62
|7,97
|-4,39
|Akbank
|7,53
|7,83
|-3,83
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,52
|3,66
|-3,83
|Gözde Girişim
|9,12
|9,40
|-2,98
|T.S.K.B.
|1,47
|1,51
|-2,65
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,46
|5,60
|-2,50
|Eczacıbaşı İlaç
|7,24
|7,41
|-2,29
|Erbosan
|117,20
|119,80
|-2,17
|Anadolu Grubu Holding
|40,80
|41,70
|-2,16
|İzmir Demir Çelik
|2,33
|2,38
|-2,10
|Esenboğa Elektrik
|30,36
|31,00
|-2,06
|Hektaş
|14,99
|15,26
|-1,77
|Koç Holding
|28,96
|29,44
|-1,63
|Vakıflar Bankası
|3,77
|3,83
|-1,57
|İndeks Bilgisayar
|6,96
|7,07
|-1,56
|Garanti BBVA
|11,49
|11,67
|-1,54
|Selçuk Ecza Deposu
|10,87
|11,04
|-1,54
|Akçansa
|18,65
|18,94
|-1,53
|Otokar
|358,10
|363,40
|-1,46
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi