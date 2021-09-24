Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti BBVA 915.936.742 Türk Hava Yolları 535.073.330 Yapı ve Kredi Bankası 307.204.677 Akbank 298.976.263 Tüpraş 254.832.233 Şişe Cam 254.628.905 Emlak Konut GMYO 211.967.810 Kardemir (D) 176.775.126 Pegasus 156.819.557 Ereğli Demir Çelik 152.011.665 TAV Havalimanları 143.182.916 İş Bankası (C) 133.941.402 Bim Mağazalar 131.063.854 Koç Holding 128.153.717 Arçelik 124.989.418 Karsan Otomotiv 114.407.269 Vakıflar Bankası 101.039.418 Halkbank 81.270.165 Sabancı Holding 80.900.641 Petkim 79.209.862 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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