Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti BBVA
|915.936.742
|Türk Hava Yolları
|535.073.330
|Yapı ve Kredi Bankası
|307.204.677
|Akbank
|298.976.263
|Tüpraş
|254.832.233
|Şişe Cam
|254.628.905
|Emlak Konut GMYO
|211.967.810
|Kardemir (D)
|176.775.126
|Pegasus
|156.819.557
|Ereğli Demir Çelik
|152.011.665
|TAV Havalimanları
|143.182.916
|İş Bankası (C)
|133.941.402
|Bim Mağazalar
|131.063.854
|Koç Holding
|128.153.717
|Arçelik
|124.989.418
|Karsan Otomotiv
|114.407.269
|Vakıflar Bankası
|101.039.418
|Halkbank
|81.270.165
|Sabancı Holding
|80.900.641
|Petkim
|79.209.862
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi