Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|625.587.402
|Garanti Bankası
|544.863.405
|Tüpraş
|434.118.640
|Kardemir (D)
|271.299.167
|Petkim
|214.301.177
|Yapı ve Kredi Bankası
|203.282.850
|Şişe Cam
|180.232.510
|Ereğli Demir Çelik
|166.643.609
|Sabancı Holding
|154.595.799
|Akbank
|128.092.398
|Pegasus
|122.698.581
|Koza Altın
|113.676.171
|Arçelik
|105.736.191
|İş Bankası (C)
|98.616.280
|Doğan Holding
|94.808.807
|SASA Polyester
|92.387.961
|Bim Mağazalar
|83.653.879
|Fenerbahçe Futbol
|81.858.596
|Koza Madencilik
|72.880.936
|Odaş Elektrik
|66.243.754
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi