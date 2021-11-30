Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|1.437.732.881
|ASELSAN
|1.430.893.215
|Garanti BBVA
|1.119.591.204
|SASA Polyester
|978.834.818
|Türk Hava Yolları
|737.923.609
|Akbank
|637.308.183
|Türk İlaç Serum
|544.106.877
|Şişe Cam
|537.839.336
|Kardemir (D)
|508.890.803
|Yapı ve Kredi Bankası
|473.204.964
|Hektaş
|435.548.204
|Koza Madencilik
|402.937.674
|Gübre Fabrikaları
|400.561.528
|Petkim
|336.472.286
|Ereğli Demir Çelik
|298.460.461
|Tüpraş
|272.125.893
|İş Bankası (C)
|239.139.122
|Tofaş Oto Fabrikası
|212.666.854
|Koç Holding
|212.415.373
|BİM Mağazalar
|208.027.099
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi