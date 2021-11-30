Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Koza Altın 1.437.732.881 ASELSAN 1.430.893.215 Garanti BBVA 1.119.591.204 SASA Polyester 978.834.818 Türk Hava Yolları 737.923.609 Akbank 637.308.183 Türk İlaç Serum 544.106.877 Şişe Cam 537.839.336 Kardemir (D) 508.890.803 Yapı ve Kredi Bankası 473.204.964 Hektaş 435.548.204 Koza Madencilik 402.937.674 Gübre Fabrikaları 400.561.528 Petkim 336.472.286 Ereğli Demir Çelik 298.460.461 Tüpraş 272.125.893 İş Bankası (C) 239.139.122 Tofaş Oto Fabrikası 212.666.854 Koç Holding 212.415.373 BİM Mağazalar 208.027.099 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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