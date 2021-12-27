Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.173.070.473
|Garanti Bankası
|1.162.563.670
|Ereğli Demir Çelik
|912.894.946
|SASA Polyester
|824.554.311
|Şişe Cam
|823.508.910
|Kardemir (D)
|678.589.790
|Yapı ve Kredi Bankası
|635.061.167
|ASELSAN
|518.485.733
|Akbank
|443.824.190
|Tüpraş
|419.672.975
|Koza Altın
|365.551.376
|BİM Mağazalar
|363.610.809
|Petkim
|359.798.074
|İş Bankası (C)
|317.359.344
|Hektaş
|302.034.996
|Arçelik
|260.413.947
|Emlak Konut GMYO
|256.371.051
|Tofaş Oto Fabrikası
|248.494.191
|Koç Holding
|237.154.243
|Ford Otosan
|214.418.473
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi