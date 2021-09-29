Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.473
|0,74
|BIST ANKARA
|2.079
|0,43
|BIST ANTALYA
|2.282
|0,67
|BIST BALIKESİR
|1.875
|2,07
|BIST BURSA
|3.646
|-0,09
|BIST DENIZLI
|1.882
|1,93
|BIST ISTANBUL
|1.543
|0,69
|BIST IZMIR
|3.358
|0,68
|BIST KAYSERI
|10.382
|-1,09
|BIST KOCAELI
|3.840
|0,30
|BIST KONYA
|2.225
|0,04
|BIST TEKIRDAĞ
|9.179
|1,01
|BIST AYDIN
|1.165
|-0,11
|BIST MANISA
|1.465
|0,29
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi