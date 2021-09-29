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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

29.09.2021 13:53
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.4730,74BIST ANKARA2.0790,43BIST ANTALYA2.2820,67BIST BALIKESİR1.8752,07BIST BURSA3.646-0,09BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA11.4730,74
BIST ANKARA2.0790,43
BIST ANTALYA2.2820,67
BIST BALIKESİR1.8752,07
BIST BURSA3.646-0,09
BIST DENIZLI1.8821,93
BIST ISTANBUL1.5430,69
BIST IZMIR3.3580,68
BIST KAYSERI10.382-1,09
BIST KOCAELI3.8400,30
BIST KONYA2.2250,04
BIST TEKIRDAĞ9.1791,01
BIST AYDIN1.165-0,11
BIST MANISA1.4650,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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